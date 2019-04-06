В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.

Движение на этом участке будет возобновлено 11 апреля в 5:00. А на это время для удобства пассажиров организованы четыре компенсационных маршрута, ещё 14 регулярных станут временно бесплатными.

Также будут закрыты автомобильные съезды с МКАД на Волгоградский и Рязанский проспекты в центр и съезд с ТТК на Волгоградский проспект в сторону области. Ограничение будут действовать также на дублёрах Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

Помимо этого, ограничения коснутся и расписания междугородних автобусов № 315к, 534к, 546к, 50к, 51к, 393к, 544к, 373к, 405к, 534к, 552к, 144к, 517к, 595к, 558к, 1266к, 1216к и 979, 100к и 582к, также 956. Работа ещё двух маршрутов — 311к и 1211к — на время ремонта будет приостановлена.

Также сообщается, что все пассажиры в эти дни смогут бесплатно проехать до Казанского вокзала на электричках от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 и до Курского вокзала от станции Текстильщики. Более подробно всю информацию можно узнать здесь.