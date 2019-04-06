Лавров: Россия против превращения Сирии в арену противостояния

Как отметил глава МИД РФ, эскалация конфликта в регионе может привести к негативным последствиям на всём Ближнем Востоке.

Российские власти категорически против того, чтобы Сирия стала ареной для противостояния региональных игроков. Об этом в интервью египетскому изданию "Аль-Ахрам" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ударов Израиля по сирийской территории.

— Выступаем против превращения территории этой страны в арену вооружённого противостояния между различными региональными игроками, — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия регулярно в своих контактах со всеми заинтересованными сторонами подчёркивает важность предотвращения всплесков напряженности и эскалации ситуации в Сирии. Прежде всего потому, что подобные действия способны спровоцировать негативные последствия не только в САР, но и на всём Ближнем Востоке.