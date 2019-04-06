У берегов Крыма вновь замечен самолёт-разведчик США

В небе над Крымским полуостровом провёл разведку патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon, следует из данных портала PlaneRadar.
19:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 апреля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-26) , с бортовым номером 168852, выполняет разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России🇷🇺.
#USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/I4HiaV06Ry
В последнее время наблюдается активный рост числа разведывательных самолётов и беспилотников, курсирующих вдоль российских границ. Они регулярно появляются в небе над Балтийским морем, а также у берегов Крыма, Краснодарского края и в районе военных баз РФ в Сирии.
За текущую неделю это уже второе появление P-8A Poseidon над акваторией Чёрного моря, в конце марта здесь же бы замечен стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.
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