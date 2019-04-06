У берегов Крыма вновь замечен самолёт-разведчик США

В небе над Крымским полуостровом провёл разведку патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon, следует из данных портала PlaneRadar.

В последнее время наблюдается активный рост числа разведывательных самолётов и беспилотников, курсирующих вдоль российских границ. Они регулярно появляются в небе над Балтийским морем, а также у берегов Крыма, Краснодарского края и в районе военных баз РФ в Сирии.

За текущую неделю это уже второе появление P-8A Poseidon над акваторией Чёрного моря, в конце марта здесь же бы замечен стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.