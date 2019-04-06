Дочь Бжезинского обвинила Трампа в "невероятно неуместном объятии"

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
— Давайте поговорим о ком-то со схожими проблемами, как у Байдена. Я хотела бы поделиться историей о невероятно неуместном объятии Трампа, которое он позволил прямо в этой студии, — приводит её слова The Hill.
Впрочем детали той встречи она не раскрыла, поскольку её перебил соведущий Джо Скарборо, которому очень сильно захотелось посмотреть ролик Трампа про Байдена ещё раз.
WELCOME BACK JOE! pic.twitter.com/b2NbBSX3sx— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 апреля 2019 г.
А после просмотра видео программа продолжилась уже в ином ключе. Бжезински обвинила ролик и самого президента в лицемерии и предложила представить ответ, в котором будет сидеть Трамп, а за его спиной появятся горячие красотки из Playboy.
Примечательно, что раньше между телеведущей и президентом были даже тёплые отношения, во всяком случае, на экране. Он с завидной регулярностью появлялся в эфире утренней политической программы Morning Joe, которую вела девушка в 2015 и 2016 годах, однако с тех не было ни одного эфира с его участием.
Напомним, ранее Джо Байден проговорился о намерениях участвовать в президентских выборах в 2020 году. После таких известий сразу несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.
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