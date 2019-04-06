Дочь Бжезинского обвинила Трампа в "невероятно неуместном объятии"

Раньше между телеведущей и президентом были даже тёплые отношения, во всяком случае, на экране.

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.

— Давайте поговорим о ком-то со схожими проблемами, как у Байдена. Я хотела бы поделиться историей о невероятно неуместном объятии Трампа, которое он позволил прямо в этой студии, — приводит её слова The Hill.

Впрочем детали той встречи она не раскрыла, поскольку её перебил соведущий Джо Скарборо, которому очень сильно захотелось посмотреть ролик Трампа про Байдена ещё раз.

А после просмотра видео программа продолжилась уже в ином ключе. Бжезински обвинила ролик и самого президента в лицемерии и предложила представить ответ, в котором будет сидеть Трамп, а за его спиной появятся горячие красотки из Playboy.

Примечательно, что раньше между телеведущей и президентом были даже тёплые отношения, во всяком случае, на экране. Он с завидной регулярностью появлялся в эфире утренней политической программы Morning Joe, которую вела девушка в 2015 и 2016 годах, однако с тех не было ни одного эфира с его участием.

Напомним, ранее Джо Байден проговорился о намерениях участвовать в президентских выборах в 2020 году. После таких известий сразу несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.