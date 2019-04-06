Глава МИД Украины пригрозил исчезновением России

По словам Павла Климкина, Москве может не хватить средств, чтобы выплатить все "компенсации за столетия оккупации Украины".

Никакой России не останется, если Киев подсчитает размер "компенсаций за оккупацию Украины" и потребует эти средства. Такое заявление в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Я даже пошутил — но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется, — заявил глава МИД Украины.

Как сообщал Лайф, ранее Павел Климкин уже предлагал потребовать с России деньги за "многовековую оккупацию". Отметим, это не единственное подобное заявление украинских властей. Также брать плату с Москвы за "использование земель Киевской Руси" предлагал бывший генпрокурор Незалежной Святослав Пискун.