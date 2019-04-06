В Кремле сообщили, что Путин развеет страхи Эстонии по поводу безопасности

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, ждать конкретных решений от встречи главы РФ с президентом Эстонии всё же не стоит.

Одной из тем разговора на предстоящей встрече президента России Владимира Путина с эстонским лидером Керсти Кальюлайд станет вопрос безопасности прибалтийской страны. Как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин намерен развеять страхи Эстонии.

— Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности. Цель встречи — поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы, — заявил в интервью газете Postimees Дмитрий Песков.

Как сообщал Лайф, канцелярия главы Эстонии сообщила, что 18 апреля Керсти Кальюлайд примет участие в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве и хотела бы провести встречу с российским лидером. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию. Сама Кальюлайд заявила, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным станет важной для отношений двух стран. В Кремле прорабатывают возможность переговоров лидеров двух стран.