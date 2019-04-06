Житель Казахстана пытался провезти в Челябинск 131 черепаху в чемодане

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Житель Казахстана пытался провезти в Челябинск 131 черепаху в чемодане

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Животные были переданы специалистам комитета ветконтроля Карабалыкского района республики.

В Костанайской области Казахстана предотвратили вывоз в Россию партии черепах, информирует пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики.

<p>Фото: © Погранслужба Комитета нацбезопасности республики Казахстан</p>

<p>Фото: © Погранслужба Комитета нацбезопасности республики Казахстан</p>

<p>Фото: © Погранслужба Комитета нацбезопасности республики Казахстан</p>

По информации ведомства, в отделении погранконтроля "Кайрак-авто" был задержан 24-летний гражданин Казахстана, который ехал в российский Челябинск на своей машине.

При проверке багажника специалисты нашли чемодан, в котором была 131 живая черепаха, при этом у его хозяина не было сопроводительных документов.

Рыночная стоимость контрабанды составляет 1 миллион 300 тысяч тенге (более 220 тысяч рублей).

Черепахи были переданы специалистам комитета ветконтроля Карабалыкского района.

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