Житель Казахстана пытался провезти в Челябинск 131 черепаху в чемодане

Животные были переданы специалистам комитета ветконтроля Карабалыкского района республики.

В Костанайской области Казахстана предотвратили вывоз в Россию партии черепах, информирует пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики.

По информации ведомства, в отделении погранконтроля "Кайрак-авто" был задержан 24-летний гражданин Казахстана, который ехал в российский Челябинск на своей машине.

При проверке багажника специалисты нашли чемодан, в котором была 131 живая черепаха, при этом у его хозяина не было сопроводительных документов.

Рыночная стоимость контрабанды составляет 1 миллион 300 тысяч тенге (более 220 тысяч рублей).

Черепахи были переданы специалистам комитета ветконтроля Карабалыкского района.