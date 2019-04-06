На Сахалине появилась аллея, посвящённая цифровому ТВ

Мини-сквер в торговом центре открылся за девять дней до отключения на всей территории региона аналогового вещания.

В Южно-Сахалинске сегодня утром торжественно открылась аллея в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое. Об этом информирует пресс-служба правительства Сахалинской области.

— Мини-сквер открыт за девять дней до отключения на всей территории региона аналогового вещания, которое состоится 15 апреля. Каждое из полутораметровых деревьев получило логотип, соответствующий одному из 20 телевизионных каналов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.

В церемонии приняли участие представители областных властей, волонтёры. Ленточку перерезали министр цифрового развития и связи региона Дмитрий Мажарин и глава сахалинского радиотелевизионного передающего центра Сергей Прохоренко.

15 апреля аналог будет отключен в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Ивановской, Амурской, Кемеровской, Костромской, Кировской, Курганской, Липецкой, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, в Ставрополе, в Чувашии, Удмуртии, ЯНАО, а 3 июня — в остальных регионах РФ.

Как ранее сообщили в Минкомсвязи, цифровое эфирное телевидение в России ни при каких обстоятельствах не станет платным.