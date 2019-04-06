Два взрыва прогремели на востоке Афганистана

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Два взрыва прогремели на востоке Афганистана

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

По предварительной информации, жертвами взрывов стали два человека, более 20 ранены.

В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва. Как сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти, одно взрывное устройство располагалось на обочине дороги и сдетонировало, когда мимо проезжал автомобиль сотрудников пограничной службы. Затем в городе раздался второй взрыв.

В настоящий момент известно как минимум о двух погибших и 20 раненых, среди которых есть женщины и дети.

Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, пока не брала на себя ответственность за взрывы.

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