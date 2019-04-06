Два взрыва прогремели на востоке Афганистана

По предварительной информации, жертвами взрывов стали два человека, более 20 ранены.

В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва. Как сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти, одно взрывное устройство располагалось на обочине дороги и сдетонировало, когда мимо проезжал автомобиль сотрудников пограничной службы. Затем в городе раздался второй взрыв.

2 border policemen wounded in Nangarhar roadside bombing: By Yousuf Zarifi on 06 April 2019 JALALABAD (Pajhwok): Two border policemen were wounded when a pick-up hit a roadside bomb in eastern Nangarhar province, an official said. Attaullah Khogyani, the… https://t.co/bffLkTAha1 pic.twitter.com/9O3IYUFSYT — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 6 апреля 2019 г.

В настоящий момент известно как минимум о двух погибших и 20 раненых, среди которых есть женщины и дети.

Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, пока не брала на себя ответственность за взрывы.