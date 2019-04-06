Ким Чен Ын приказал построить в КНДР новый горнолыжный курорт

Лидер страны принял такое решение после того, как ознакомился с природно-географическими условиями уезда Яндок.

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил туристическую зону, строящуюся около горячих источников в уезде Яндок, и распорядился возвести рядом с ней новый горнолыжный курорт. Об этом информирует ЦТАК.

— Уважаемый и любимый высший руководитель отметил, что народ будет рад, если возле туристической зоны горячих источников, строящейся в уезде Яндок провинции Пхёнан-Намдо, будет построен горнолыжный спуск, чтобы днем люди катались на лыжах, а вечером наслаждались купанием в горячем источнике, — сообщает агентство.

Уточняется, что Ким Чен Ын принял решение о строительстве горнолыжного курорта в уезде Яндок после того, как ознакомился с региональными природно-географическими условиями: уезд имеет высокогорный ландшафт, благодаря чему зимой там отмечаются низкие температуры и обильные снегопады. При этом глава КНДР дал указание ускорить строительные работы, чтобы уже этой зимой курорты начали использоваться.

Сейчас в КНДР функционирует единственный горнолыжный курорт — Масикрён, построенный в 2013 году по личному распоряжению Ким Чен Ына. Он находится в 180 километрах к востоку от Пхеньяна и является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Азии. Его общая площадь составляет около 14 миллионов квадратных метров, длина спусков варьируется от 682 до 5091 метра.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства нового морского курорта Вонсан-Кальма и посетил крупнейшую стройку республики в уезде Самчжиён, где идёт возведение нового современного города.