СМИ назвали возможную тему мемуаров Трампа

Президент США Дональд Трамп после ухода с поста главы государства намерен написать мемуары, информирует The Daily Beast со ссылкой на источники.
Сообщается, что в книге он планирует "свести счёты" со своими "врагами" в средствах массовой информации, Демпартии, а также в его собственной администрации.
По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора о будущей книге Трамп был "взволнован".
Ранее супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель выпустила мемуары, которые сразу стали бестселлером и подогрели слухи о её выдвижении в президенты.
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