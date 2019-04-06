СМИ назвали возможную тему мемуаров Трампа

В ходе разговора о будущей книге, по данным журналистов, американский лидер был "взволнован".

Президент США Дональд Трамп после ухода с поста главы государства намерен написать мемуары, информирует The Daily Beast со ссылкой на источники.

Сообщается, что в книге он планирует "свести счёты" со своими "врагами" в средствах массовой информации, Демпартии, а также в его собственной администрации.

По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора о будущей книге Трамп был "взволнован".

Ранее супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель выпустила мемуары, которые сразу стали бестселлером и подогрели слухи о её выдвижении в президенты.