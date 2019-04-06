В Словакии по ошибке запретили гимны иностранных государств

Депутаты уже обратились к президенту страны с просьбой вернуть документ на доработку.

Национальный совет (парламент) Словакии запретил, за редким исключением, исполнение гимнов иностранных государств. В ходе голосования законодатели поддержали меру, согласно которой исполнение иностранных гимнов возможно только в присутствии официальных делегаций зарубежных стран. Об этом сообщает портал iDNES.

Выяснилось, что поправки к закону были приняты ошибочно. Об этом рассказал глава партии "Мост — Хид" Бела Бугар. Политик заявил, что парламентарии доверились инициаторам документа и проголосовали "за", не вникая в его суть.

Депутаты "Мост — Хид" обратились к президенту Словакии Андрею Киске, попросив вернуть документ на доработку в парламент. Киска в свою очередь попросил членов правительственной коалиции читать законопроекты, за которые они голосуют.

— Было бы гораздо лучше, если бы они уделяли больше внимания подготовке законопроекта, — сказано в заявлении администрации словацкого лидера.

О своём решении относительно просьбы парламентариев вернуть законопроект на доработку словацкий лидер объявит на следующей неделе.

Ранее Лайф сообщал, что президентом Словакии впервые станет женщина. Зузана Чапутова победила во втором туре выборов и вступит в должность после отставки действующего главы государства Андрея Киски 15 июня.