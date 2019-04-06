В Бельгии столкнулись прогулочные суда, есть пострадавшие — видео

При столкновении двух прогулочных судов на реке Шельда в Антверпене (Бельгия) пострадали 18 человек, информирует агентство морских и прибрежных служб страны.
Уточняется, что авария произошла накануне вечером, 5 апреля. Прибывшим спасателям пришлось доставать пострадавших из воды. Трое пассажиров получили серьёзные травмы.
По данным местных СМИ, происшествие обошлось без жертв, потому что все пассажиры были в спасательных жилетах.
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