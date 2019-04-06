В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня

Её подозревают в жестоком обращении с ребёнком и неисполнении обязанностей по его воспитанию.

В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России "Якутское" сообщает Sakhalife.ru.

Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ребёнком.

Напомним, правоохранителей вызвали соседи женщины, которые позвонили рано утром и пожаловались на непрекращающийся детский плач. В квартире сотрудники МВД обнаружили младенца, который лежал на диване, на коже ребёнка были многочисленные пролежни.

В ходе проверки выяснилось, что мать трёхмесячного малыша не появлялась дома четыре дня — вместе с другим ребёнком, которому три года, она ушла в гости, где пьянствовала. За младенцем должен был следить младший брат женщины, однако в какой-то момент мужчина последовал примеру сестры и бросил новорождённого ребёнка одного.

Как ранее сообщал Лайф, трёхмесячный младенец проходит курс реабилитации в детской больнице, а его трёхлетний брат находится в доме ребёнка. В семье есть ещё один ребёнок — 10-летнего мальчика воспитывает родня.