В США рассказали, что станет "последней ошибкой" президента Венесуэлы

Представитель Белого дома отметил, что последствия уголовного преследования венесуэльского оппозиционера будут разрушительными.

Арест венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным президентом страны, приведёт к разрушительным последствиям и станет "последней ошибкой" для действующего и официального лидера Николаса Мадуро. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.

— Арест Хуана Гуайдо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой. Мы следим пристально, — цитирует американского чиновника агентство РИА "Новости".

Напомним, США активно поддерживают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя временным президентом республики.

4 апреля стало известно, что в Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо, учредительное собрание уже одобрило снятие с него депутатской неприкосновенности.