В США рассказали, что станет "последней ошибкой" президента Венесуэлы

Арест венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным президентом страны, приведёт к разрушительным последствиям и станет "последней ошибкой" для действующего и официального лидера Николаса Мадуро. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.
— Арест Хуана Гуайдо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой. Мы следим пристально, — цитирует американского чиновника агентство РИА "Новости".
Напомним, США активно поддерживают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя временным президентом республики.
4 апреля стало известно, что в Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо, учредительное собрание уже одобрило снятие с него депутатской неприкосновенности.
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