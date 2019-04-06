BMW отложит в резервный фонд 1 млрд евро после обвинений в сговоре

Немецкий автопроизводитель ожидает, что Еврокомиссия наложит "значительный штраф".

Компания BMW создаст резервный фонд в объёме 1 миллиарда евро, чтобы иметь свободные средства на выплату возможного штрафа от Еврокомиссии. Об этом говорится в пресс-релизе BMW Group.

В компании считают, что после обвинений в картельном сговоре трёх концернов — BMW, Daimler и VW — высший орган исполнительной власти Европейского союза выдвинет финансовые претензии и наложит "значительный штраф".

В связи с этим по итогам проверки претензий автоконцерн собирается создать резерв, предварительный объём которого составит 1 миллиард евро. Отмечается, что в случае необходимости компания будет защищаться всеми возможными правовыми средствами.

Напомним, Еврокомиссия объявила автоконцерны в сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов машин на рынке Европы. В ЕК ожидают ответа от каждой из компаний. Антимонопольное расследование, которое определит степень вины концернов, продолжается, сроки его завершения неизвестны.

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