В Кремле не обсуждали идею Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

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В Кремле не обсуждали идею Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об участии ГД в формировании российского правительства.

Это новое предложение, — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС по данной инициативе.

Напомним, ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал целесообразным участие нижней палаты российского парламента в консультациях при назначении членов правительства.

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