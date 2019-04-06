На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Правоохранители при осмотре места ЧП обнаружили в салоне машины фрагменты корпуса гранаты РГД-5.

На автомобильной трассе в Киевской области во время движения взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба управления региональной Национальной полиции.

— Автомобиль Toyota Camry двигался по дороге Киев — Переяслав-Хмельницкий на скорости 150 километров в час. Во время движения в салоне прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, — поясняется в сообщении, размещённом на сайте Нацполиции.

В салоне авто были найдены фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5. Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".