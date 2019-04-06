На Украине ветеран АТО угрожал поджечь себя, требуя встречи с Зеленским

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На Украине ветеран АТО угрожал поджечь себя, требуя встречи с Зеленским

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Фото: © ИА "Конкурент"

Спасатели отобрали у облитого бензином мужчины спички и завели в карету скорой помощи.

В Луцке мужчина облил себя двумя литрами бензина перед зданием городского совета и угрожал совершить самоподжог, обвиняя власти города в бездействии и требуя встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ИА "Конкурент".

К зданию горсовета прибыли полицейские, медики и пожарные. У мужчины отобрали спички, а его самого завели в автомобиль скорой.

<p>Фото: © ИА <a href="https://konkurent.in.ua/publication/39117/bilya-lutskradi-cholovik-hotiv-sebe-spaliti-foto/?fbclid=IwAR3DGMvcRVdzSf4qKJVh4GDqYZ2VbWqYfhv2dmqpj9uIVw0LpGl1bNVv-2c" target="_blank">&#34;Конкурент&#34;</a></p>

Медики рассказали, что пытавшийся поджечь себя мужчина — ветеран АТО, два года воевавший на востоке Украины. Периодически он проходит лечение посттравматического расстройства.

<p>Фото: © ИА <a href="https://konkurent.in.ua/publication/39117/bilya-lutskradi-cholovik-hotiv-sebe-spaliti-foto/?fbclid=IwAR3DGMvcRVdzSf4qKJVh4GDqYZ2VbWqYfhv2dmqpj9uIVw0LpGl1bNVv-2c" target="_blank">&#34;Конкурент&#34;</a></p>

Ранее Лайф рассказывал, как во Львове Владимир Зеленский вступил в перепалку, едва не закончившуюся дракой с ветеранами АТО.

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