Назван топ-5 полезных привычек, которые продлят жизнь вашему авто

В первую очередь водителю стоит регулярно менять масло и другие расходные жидкости и компоненты.

Эксперты портала OAnews раскрыли самые полезные водительские привычки, которые могут продлить жизнь автомобиля. Речь идёт о процедурах, которые повышают общую надёжность машины на дорогах.

Первой в списке значится привычка водителя регулярно менять масло в силовом агрегате. Это уберегает двигатель и трансмиссию от износа из-за трения и коррозии.

Второй в рейтинге оказалась замена прочих расходных жидкостей и компонентов в машине: ремень газораспределительного механизма, фильтры, тормозные колодки и прочее.

Третьей полезной для авто привычкой эксперты назвали частую проверку состояния машины: нужно регулярно проверять отсек двигателя.

На четвёртом месте по полезности оказалось частое мытьё автомобиля. Это даёт возможность увидеть царапины и вмятины и ликвидировать их.

На пятое место эксперты поставили привычку обращать внимание на посторонние шумы. Стуки, скрип и прочие звуки говорят о риске возникновения поломки. При появлении таких звуков необходимо обратиться в сервисную службу для диагностики.

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