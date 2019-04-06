Зоологи призвали не трогать агрессивных после зимней спячки ежей

Молодые добродушные ежата ещё не родились, а взрослые особи могут быть жестоки к надоедливым людям.

Ежи, которые выходят весной из спячки, часто становятся объектом внимания людей. Их пытаются погладить или берут на руки, чтобы сфотографироваться. Однако зверёк может укусить человека и заразить бешенством или другими заболеваниями, предупреждает профессор биологического факультета МГУ имени М.Ломоносова Ирина Бёме.

— Ежи агрессивны после зимней спячки, потому что они только проснулись и голодные. И ещё адаптируются. Просто не надо к ним приставать и брать в руки — это всегда неполезно. Они могут укусить и передать бешенство или глистные заболевания, — рассказала зоолог агентству городских новостей "Москва".

Эксперт добавляет, что сами ежи не побегут за человеком, чтобы укусить, а реагируют агрессивно только в ответ на действия людей.

Недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний США предостерёг сограждан от поцелуев с ежами, потому что 11 человек после этого заразились сальмонеллой.