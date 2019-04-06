Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

При необходимости на цели проектов могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, отметил глава кабмина.

Сумма в 25,7 триллиона рублей, которая предусмотрена на реализацию нацпроектов, финансово обеспечивает их выполнение, заявил глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Действительно, мы выделяем колоссальную сумму — около 25,7 триллиона рублей. Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из этого года. То есть на сегодня задачи и результаты, включённые в утверждённые паспорта нацпроектов, финансово обеспечены, — объяснил Медведев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Глава кабмина обратил внимание на преимущество проектов: такой метод даёт возможность гибко реагировать на изменение ситуации и при необходимости вносить какие-то коррективы.

— При формировании федерального бюджета мы финансируем национальные проекты в приоритетном порядке. А дополнительные доходы, образующиеся в ходе его исполнения, также можем направлять на реализацию нацпроектов. Уже не говоря о том, что мы вправе перераспределять средства между проектами, — добавил премьер.

Ранее стало известно, что Счётная палата РФ проверит расходы на нацпроекты.

12 ключевых национальных проектов включили в себя задачи, которые были поставлены в майских указах президента России Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.