Boeing сокращает объёмы производства проблемных самолётов 737 MAX

В компании заявляют, что мера временная и в месяц будут производить на 10 моделей меньше.

Американская компания Boeing в апреле снижает объёмы производства авиалайнеров модели 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании на её официальном сайте. Как поясняет руководство промышленного гиганта, данная мера временная и связана с приостановкой поставок самолётов данного типа.

— Мы решили временно изменить объёмы производства с 52 самолётов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля, — написано в сообщении.

Также уточняется, что снижение производства позволит разработчикам сосредоточиться на совершенствовании программного обеспечения. При этом сокращение штата сотрудников не будет.

Как сообщал Лайф, самолёт "Эфиопских авиалиний" Boeing 737 MAX потерпел крушение 10 марта спустя некоторое время после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибло 157 человек. Осенью 2018 года произошла похожая катастрофа: разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. По предварительным данным, к катастрофам могла привести неисправность в авиалайнерах. В связи с этим сразу несколько десятков стран, среди которых США, Китай, государства ЕС, а также Россия, закрыли своё воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX.