Медведев рассказал, что станет основой нового рейтинга губернаторов

Эффективность работы вице-премьеров, федеральных министров и глав регионов будут оценивать в зависимости от достижения ими конкретных целей, которые поставлены в национальных проектах. Об этом в интервью информационному порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Глава правительства отметил, что у регионов разные стартовые условия — демографическая ситуация, промышленная база — они живут по-разному, потому у каждого из них своя траектория достижения целей.
Медведев уточнил, что запланированные результаты будут сопоставлять с фактическими — на основе этого появится новый рейтинг губернаторов.
Напомним, эксперты рассказали, что рейтинги популярности возглавили губернаторы, которые были избраны в 2016–2018 годах.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин утвердил критерии, по которым будет дана оценка эффективности работы губернаторов по выполнению майского указа.
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