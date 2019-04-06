Мамаев отказался от комфортной камеры в СИЗО, чтобы играть в футбол

Футболист Павел Мамаев, который находится в СИЗО "Бутырка", отказался от двухместной камеры, чтобы иметь возможность хотя бы раз в несколько недель играть в футбол. О решении футболиста рассказал РИА "Новости" ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, все большие камеры по очереди выводят во двор играть в футбол, и "люди радуются этому".

— Мамаев даже в ущемление своих прав перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол, — сказал ответственный секретарь ОНК.

Несколько дней назад Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября.