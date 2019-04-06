Медведев пообещал прозрачную и публичную работу над нацпроектами

Система контроля и оценки выполнения учтёт все возможные аспекты на всех уровнях реализации, отметил глава кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет работать над реализацией нацпроектов в максимально прозрачном формате. Его слова приводит портал "Будущее России. Национальные проекты".

Глава кабмина сообщил, что система контроля и оценки выполнения национальных проектов учтёт все возможные аспекты на всех уровнях реализации.

— На основе этих и других данных мы будем принимать управленческие решения, а работа над нацпроектами будет абсолютно публичной, — ответил он на вопрос о том, будут ли учитываться результаты работы по нацпроектам в кадровой политике.

Медведев добавил, что правительство постоянно ведёт контроль и оценку реализации национальных проектов на заседаниях президиума совета при президенте, совещаниях в аппарате правительства.

— С участием губернаторов регионов проводятся рабочие группы Госсовета, выездные мероприятия, селекторные совещания, — отметил он.

Премьер также подчеркнул, что правительство контролирует реализацию проектов при помощи "Электронного бюджета" — специальной информационной системы управления финансами.

Ранее Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты.