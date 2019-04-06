Во Владимирской области при пожаре погибли бабушка и двое внуков

Следователи отмечают, что проживавшая в квартире многодетная семья считалась благополучной.

Во Владимирской области при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

Как выяснили следователи, 5 апреля родители оставили троих детей под присмотром бабушки. Вечером в квартире произошло возгорание.

— В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнём, вероятнее всего при курении, — уточнили в ведомстве.

Жертвами пожара стали 54-летняя женщина и двое её внуков — восьмимесячная девочка и пятилетний мальчик. Эксперты считают, что они погибли из-за отравления угарным газом.

Сотрудникам МЧС удалось спасти восьмилетнего мальчика — ребёнок госпитализирован с признаками отравления угарным газом. В ликвидации последствий пожара участвовали 15 человек.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в Подмосковье погибла женщина и двое маленьких детей.