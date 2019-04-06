Умер легендарный боксёр Олли Мяки

Как сообщили родственники бывшего спортсмена, он скончался после продолжительной болезни.

Известный финский боксёр Олли Мяки скончался на 83-м году жизни. Как сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление родственников бывшего спортсмена, он ушёл из жизни после продолжительной болезни в городе Киркконумми.

Мяки известен как один из выдающихся спортсменов Финляндии. Он выступал в лёгкой весовой категории. В 1950-х годах, выступая за сборную своей страны, стал чемпионом Европы, дважды чемпионом Скандинавии. Кроме того, был четырёхкратным чемпионом национального первенства.

В 1960 году он оказался замешан в скандале с финской олимпийской сборной. В качестве лидера национальной команды Мяки должен был выступать на Олимпиаде в Риме, однако власти Финляндии не пустили его по политическим причинам — боксёр придерживался социалистических взглядов. Мяки покинул сборную и уже в 1964 году впервые завоевал пояс чемпиона по версии Европейского боксерского союза (ЕБС) в полусреднем весе. До сих пор он остаётся единственным финном, которому удалось стать чемпионом Европы как среди любителей, так и среди профессионалов. В 1973 году он завершил спортивную карьеру с показателем в 50 боев, 28 побед.

В 2016 году о пути спортсмена к пьедесталу был снят художественный фильм фильм "Улыбающийся человек", другое название кинокартины — "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки".