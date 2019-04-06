В штабе Зеленского сообщили, что он пожмёт руку Порошенко, если проиграет

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пожмёт руку оппоненту — действующему лидеру страны Петру Порошенко — в случае проигрыша во втором туре президентских выборов. Об этом рассказал спикер предвыборного штаба шоумена Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

— Я думаю, что этого не случится [поражения Зеленского], но думаю, что да [пожмёт руку], — ответил на соответствующий вопрос Разумков, отметив также, что такое возможно в том случае, если победа Порошенко будет честной.

Напомним, первый тур выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал Зеленский, набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% .