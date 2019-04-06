Минкульт предлагает вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Законопроект направлен на уравнивание статуса культурных организаций при оказании услуг в сфере питания.

Министерство культуры РФ предлагает разрешить продажу алкогольной продукции не только в театрах и концертных залах, но и во всех остальных учреждениях культуры. Разработанный министерством проект закона размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время законом разрешена продажа алкоголя только в концертных и театральных залах и парках. В ведомстве считают, что такие ограничения ущемляют права культурных учреждений и их посетителей.

Министерство фактически предлагает вернуться к действовавшей до 2016 года норме, согласно которой алкогольную продукцию можно было продавать в любых ведущих деятельность в области культуры заведениях.

Ранее Лайф сообщал, что в России посетителям могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками.