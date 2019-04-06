Шведская лыжница Нильссон начала учить русский язык и назвала его классным

Девушка пояснила, что чувствует себя лучше, когда тренируется в чём бы то ни было.

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте Стина Нильссон рассказала, что начала учить русский язык. 25-летняя спортсменка уточнила, что ей нужно постоянно в чём-то развиваться, необязательно только в лыжных гонках.

— Это классный язык. Забавно звучит, что я немного говорю на русском, — сказала Нильссон, слова которой приводит норвежский телеканал TV2.

Спортсменка отметила, что учит русский язык через приложение.

Ранее Лайф сообщал, что уругвайская актриса и певица Наталия Орейро похвасталась знанием русских слов и попросила российский паспорт у президента РФ Владимира Путина.