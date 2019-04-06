НАТО и Грузия провели совместные учения в Чёрном море

Читайте также

НАТО и Грузия провели совместные учения в Чёрном море

112

Фото: © Twitter/NATO_MARCOM

Альянс представляли корабли из Нидерландов, Турции, Болгарии и Румынии, они уже покинули грузинские территориальные воды.

Четыре корабля второго постоянного морского соединения Североатлантического альянса и два корабля береговой охраны Министерства внутренних дел Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.

Военно-морские учения подразумевали проведение совместных морских манёвров и абордажа с использованием тактических руководящих принципов НАТО, — сказано в сообщении МВД Грузии.

Целью учений было повышение взаимодействия береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и ВМС альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс расширит поддержку Грузии и Украины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×