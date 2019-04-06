НАТО и Грузия провели совместные учения в Чёрном море

Четыре корабля второго постоянного морского соединения Североатлантического альянса и два корабля береговой охраны Министерства внутренних дел Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.
— Военно-морские учения подразумевали проведение совместных морских манёвров и абордажа с использованием тактических руководящих принципов НАТО, — сказано в сообщении МВД Грузии.
Four vesels 🇳🇱🇷🇴🇧🇬🇹🇷 of Standing #NATO Maritime Group Two has just arrived to Poti, #Georgia. After port visit #SNMG2 will have common ⚓ exercises with 🇬🇪 Coast Guard. Visit shows #moreNATOinGEORGIA and #BlackSeaSecurity awareness.— PLinGEORGIA (@PLinGEORGIA) 1 апреля 2019 г.
PS. Happy B-day COM SNMG2 @BoudewijnBoots 🎂 pic.twitter.com/rkEluXm1nm
Целью учений было повышение взаимодействия береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и ВМС альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс расширит поддержку Грузии и Украины.
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