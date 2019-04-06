Лукашенко наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины

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Лукашенко наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины

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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Награда была вручена "за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

Соответствующий указ был подписан накануне 70-летнего юбилея Валентины Матвиенко, который она отметит 7 апреля.

Орден Франциска Скорины — это одна из высших наград республики.

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