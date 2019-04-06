Экс-премьер Украины оценил вероятность нового "майдана" после выборов

Николай Азаров призвал политические силы вспомнить о своей ответственности за ситуацию в государстве.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал вероятность нового "майдана" после второго тура президентских выборов. Политик считает, что граждане не будут организовывать новых масштабных протестов.

В опубликованном видеообращении Азаров пояснил, что ресурсы для проведения "майданов" находятся в руках действующего президента страны Петра Порошенко. Экс-премьер заявил, что "никаких "майданов" не будет, что бы ни произошло".

— Ну, побузят там какие-то "Национальные дружины", да и всё, разойдутся, — сказал Азаров, комментируя вероятность нового "майдана" в случае избрания Петра Порошенко на второй президентский срок.

Политик также обратился к политическим силам страны и призвал их вспомнить о своей ответственности за ситуацию в государстве.

Ранее Лайф сообщал, что второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко.