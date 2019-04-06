Совбез ООН призвал избежать военных столкновений в Ливии

В организации подчеркнули, что привлекут к ответственности виновных в продолжении конфликта.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал остановить военные действия в Ливии. Заявление по итогам экстренного заседания СБ по ливийскому кризису, прошедшего накануне вечером, зачитал председатель совета в апреле — постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

— Члены СБ ООН глубоко обеспокоены военной активностью в Ливии, в Триполи, подвергающей опасности стабильность в Ливии и перспективы посредничества ООН и комплексного урегулирования кризиса. Члены совета призывают стороны воздержаться от военных действий. Военного решения конфликта нет, — заявил Хойсген.

Члены совета выразили намерение привлечь к ответственности виновных в продолжении конфликта Постпред ФРГ Кристоф Хойсген

Члены Совета Безопасности также выразили поддержку усилиям генсека ООН Антониу Гутерреша и спецпредставителя по Ливии по урегулированию кризиса Гасана Саламе, а также призвали стороны восстановить диалог и выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генсека ООН встретиться с главой Правительства национального единства Фаизом Сараджем в Женеве.