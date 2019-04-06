СМИ сообщили о задержаниях солдат британской армии из-за домогательств

По данным следствия, в преступлении подозреваются как минимум шесть военнослужащих.

Британские правоохранительные органы задержали шестерых военнослужащих армии королевства по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней. Как сообщает газета The Sun, жертвой преступников стала 17-летняя девушка-солдат (в ряды британской армии можно вступить с 16 лет. — Прим. Лайфа)

— В армии нет места подобным действиям, и если это окажется правдой, то все причастные должны ощутить всю строгость закона, — цитирует слова министра обороны Британии Гэвина Уильямсона газета.

Отметим, это не первый скандал, связанный с британской армией, за последнее время. Ранее был выявлен факт учебных стрельб военнослужащих третьего батальона парашютно-десантного полка, расположенного в Афганистане, где в качестве мишени использовалась фотография лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Министерство обороны Великобритании начало расследование по данному инциденту.