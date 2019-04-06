В Обнинске фанаты московского "Торпедо" жестоко избили прохожих — видео

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В Обнинске фанаты московского "Торпедо" жестоко избили прохожих — видео

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Нападавшие были в масках и белых футболках, их попытались задержать правоохранители.

В Обнинске, где сегодня проходит матч между местным "Квантом" и московским "Торпедо", фанаты последнего жестоко избили несколько человек. Видео появилось на странице Forest News в ВК.

Как следует из ролика, нападавшие были в масках и белых футболках. Вскоре с конфликтом попытались разобраться правоохранители, однако некоторые пострадавшие так и остались лежать на земле после того, как нападавшие скрылись.

По данным телеграм-канала Life Shot, в результате пострадало несколько человек — местных торговцев, их направили в медучреждения.

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