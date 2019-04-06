В Краснодарском крае горит резервуар на нефтебазе — видео

Читайте также

В Краснодарском крае горит резервуар на нефтебазе — видео

238

Объявлен повышенный ранг пожара, угрозы распространения возгорания нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В промышленной зоне Туапсинской нефтебазы горит неэксплуатируемый резервуар, площадь возгорания составляет 84 квадратных метра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Угрозы распространения возгорания нет, объявлен повышенный ранг сложности пожара. На месте происшествия работает 16 сотрудников МЧС РФ. Они пытаются ликвидировать пожар.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее Лайф писал о масштабном возгорании на складе со стройматериалами во Владивостоке.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×