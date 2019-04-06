В Краснодарском крае горит резервуар на нефтебазе — видео

В промышленной зоне Туапсинской нефтебазы горит неэксплуатируемый резервуар, площадь возгорания составляет 84 квадратных метра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Угрозы распространения возгорания нет, объявлен повышенный ранг сложности пожара. На месте происшествия работает 16 сотрудников МЧС РФ. Они пытаются ликвидировать пожар.
Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее Лайф писал о масштабном возгорании на складе со стройматериалами во Владивостоке.
Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
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