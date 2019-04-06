В массовой драке футбольных фанатов в Обнинске пострадало два человека

В то же время местные жители сообщают, что пострадавших может быть намного больше.

По меньшей мере два человека пострадали в результате массовой драки футбольных фанатов московского клуба "Торпедо" с болельщиками местного ФК "Квант". Как сообщил источник Лайфа в медицинской службе города, у одного пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, он госпитализирован. У второго — многочисленные ушибы и ссадины, но от госпитализации он отказался.

Однако, по данным телеграм-канала Life Shot, пострадавших — более двух человек. Это местные уличные торговцы. По предварительным данным, их также направили в медучреждения города.

Как ранее сообщал Лайф, в преддверии футбольного матча в Обнинске между местным ФК "Квант" и столичным ФК "Торпедо" произошла массовая драка. С одной из сторон хулиганы были одеты в одинаковые белые футболки. Полиция пыталась остановить нарушение правопорядка, но участников столкновения было слишком много.