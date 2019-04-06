Названы самые дешёвые города мира для однодневных поездок

В первую двадцатку вошла и российская столица: по версии аналитиков, на сутки в Москве туристу необходимо 95 евро (около 6960 рублей).

Города Каир, Мехико и Анталья стали лидерами среди самых бюджетных направлений для однодневных путешествий, сообщает Rumbo.

При составлении рейтинга учитывались расходы на проживание, питание, транспорт и развлечения — экскурсии, входные билеты в музеи.

Египетская столица Каир заняла первое место: все перечисленные расходы за 24 часа пребывания в городе могут уложиться в 48 евро (около 3500 рублей). Второе место у мексиканской столицы, города Мехико. Там сутки отдыха можно прекрасно провести, потратив 72 евро (около 5270 рублей).

Тройку лидеров замыкает турецкий курортный город Анталья — там на сутки отдыха на стандартные расходы туристу понадобится 75 евро (около 5500 рублей).

В первую пятёрку также вошли Буэнос-Айрес и Мумбаи, а в двадцатке самых бюджетных направлений, среди прочих, оказались Рига, Паттайя, Москва, Дубровник и Валенсия.

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