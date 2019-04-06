Ассанж потребовал от властей Швеции возмещения судебных расходов

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции более девяти млн крон (около 900 тыс. евро) как компенсацию судебных издержек, заявляет телеканал SVT.
— Джулиан Ассанж считает, что имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством. Частично потому, что выполняется условие "исключительных причин", частично потому, что ошибки и упущения со стороны прокуратуры повлекли за собой дополнительные издержки, — приводит телеканал слова шведского адвоката Ассанжа Пера Самуэльссона.
Ассанж приобрёл известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году, когда им заинтересовались власти США, Ассанж приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанжа задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. С 2012 года он прячется в Посольстве Эквадора в столице Великобритании.
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