Власти РФ разработали модуль "Электронный бюджет" для контроля за нацпроектами

Для контроля за реализацией национальных проектов разработан модуль "Электронный бюджет", позволяющий пошагово контролировать все действия властей на местах. Об этом сообщил замглавы аппарата правительства России Анатолий Кириенко.
— Важнейшая вещь при реализации национальных проектов — контроль. Здесь нельзя передавить, сделать так, чтобы коллеги (в субъектах) бесконечно отвечали перед различного рода контролёрами. Но тем не менее мы поставили жёсткую сквозную систему. Разработан модуль "Электронный бюджет", в нём видно всё, каждый объект, выведены контрольные точки его реализации, — сообщил Кириенко в кулуарах совещания "Нацпроекты — этап "Реализация", проходящего в Корпоративном университете Сбербанка в Московской области.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет работать над реализацией национальных проектов в максимально прозрачном формате.
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