В музее им. Пушкина выступили против возвращения алкоголя в учреждения культуры

Президент музея отметила, что половина посетителей Пушкинского — дети, которые начинают посещать музей с трёхлетнего возраста.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова осудила идею Минкульта России о возвращении алкоголя во все учреждения культуры, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Музей — это всё-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продаётся алкоголь, используется алкоголь. Тем более такой музей, как наш, да и другие тоже, — заявила искусствовед.

Заслуженный деятель искусств РСФСР рассказала, что половину посетителей Пушкинского музея составляют дети. По её словам, несовершеннолетних начинают приводить в ГМИИ с трёхлетнего возраста.

— Я бы протестовала, — сказала Антонова, отметив, что администрация музея вряд ли согласится с возвращением алкогольных напитков в продажу.

Ранее Лайф писал, что Минкульт фактически предлагает вернуться к действовавшей до 2016 года норме, согласно которой алкогольную продукцию можно было продавать в любых ведущих деятельность в области культуры заведениях.