За израильский футбольный клуб сыграл 73-летний вратарь

Читайте также

За израильский футбольный клуб сыграл 73-летний вратарь

9

За неделю до своего 74-го дня рождения Хайик встал на ворота команды "Ирони Йегуда".

73-летний израильтянин Исаак Хайик установил мировой рекорд, став самым пожилым профессиональным игроком в футбол, сообщает Reuters.

Я готов к другой игре! Это является не только поводом гордости для меня, но и для израильского спорта в целом, — заявил вратарь после матча.

В матче против клуба "Хапоэль Рамат-Ган" Хайик пропустил только один мяч. В то время как игроки его команды забили 5 мячей. Агентство сообщает, что предыдущий рекорд самого возрастного футболиста принадлежал уругвайскому футболисту Пану де Азукарому, который сыграл в 53 года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×