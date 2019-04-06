За израильский футбольный клуб сыграл 73-летний вратарь

За неделю до своего 74-го дня рождения Хайик встал на ворота команды "Ирони Йегуда".

73-летний израильтянин Исаак Хайик установил мировой рекорд, став самым пожилым профессиональным игроком в футбол, сообщает Reuters.

— Я готов к другой игре! Это является не только поводом гордости для меня, но и для израильского спорта в целом, — заявил вратарь после матча.

73-year-old sets new Guinness World Record as oldest player in a professional soccer match: https://t.co/DV58DxcXy4 📷 Amir Cohen pic.twitter.com/zxEuAjuhHL — Reuters Pictures (@reuterspictures) 5 апреля 2019 г.

В матче против клуба "Хапоэль Рамат-Ган" Хайик пропустил только один мяч. В то время как игроки его команды забили 5 мячей. Агентство сообщает, что предыдущий рекорд самого возрастного футболиста принадлежал уругвайскому футболисту Пану де Азукарому, который сыграл в 53 года.