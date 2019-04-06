Суд в Киеве признал незаконным переименование канонической УПЦ

Таким образом был удовлетворён иск нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия главы Верховной рады Украины Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил в своём фейсбуке депутат Вадим Новинский.

— В новейшей истории Украины произошло знаковое событие: впервые суд встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, которая пытается воевать с канонической УПЦ, — отметил он.

Так, суд удовлетворил иск нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. Речь о принятии Радой проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозные организации".

Как подчёркивает Новинский, Украинскую православную церковь "насильственно попытались переименовать" в Русскую церковь на Украине, не учитывая ни нормы конституции, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви.

Депутат добавил, что, "мало того что власть не имеет права вмешиваться в вопросы религии, так ещё и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться запланированного заранее результата".

— Теперь вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно, — резюмировал Новинский.

Закон о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), принятый в конце декабря 2018 года, вступил в силу 26 января. Согласно документу, в течение трёх месяцев приходы и монастыри УПЦ должны были прописать в уставе, что относятся к религиозной организации с центром в государстве, "совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем её территорию".

Взамен канонической УПЦ 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины, в этот же день её предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".