Генпрокурор Украины выступил за проведение предвыборных дебатов в библиотеке

Дебаты кандидатов в президенты Украины должны состояться в библиотеке. С таким предложением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
— Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг, — написал генпрокурор Украины на личной странице в "Фейсбуке".
Напомним, первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу одержал Владимир Зеленский, набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.
Позднее Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко перед очередным этапом голосования провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий лидер Незалежной ответил согласием.
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