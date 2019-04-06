Генпрокурор Украины выступил за проведение предвыборных дебатов в библиотеке

Читайте также

Генпрокурор Украины выступил за проведение предвыборных дебатов в библиотеке

10

Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Фото: ©РИА Новости

Также Юрий Луценко заявил, что кандидаты на пост лидера страны должны сдать декларации о прочитанных книгах.

Дебаты кандидатов в президенты Украины должны состояться в библиотеке. С таким предложением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг, — написал генпрокурор Украины на личной странице в "Фейсбуке".

Напомним, первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу одержал Владимир Зеленский, набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Позднее Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко перед очередным этапом голосования провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий лидер Незалежной ответил согласием.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×