Пьяный водитель протаранил двери гипермаркета в Новой Москве

Никто из посетителей и сотрудников магазина в результате инцидента не пострадал.

Пьяный водитель Nissan Tiida влетел в гипермаркет в Новой Москве, сообщает столичный главк МВД РФ.

По данным ведомства, пьяный водитель, который ранее был лишён прав, не справился с управлением и протаранил гипермаркет в районе 47-го километра МКАД в ТиНАО, повредив двери центрального входа. Никто из посетителей и сотрудников в результате ЧП не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний приезжий.

— По данному факту ... возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", — уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом сам мужчина пояснил, что "пытался заехать в торговый центр ... на автомобиле".