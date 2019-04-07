Рунету 25 лет. Звёзды YouTube, Instagram и Twitch поздравляют с юбилеем

У Рунета сегодня день рождения. Ровно 25 лет назад, 7 апреля 1994 года, был зарегистрирован национальный домен .ru. Именно эту дату принято считать точкой отсчёта в истории российского Интернета. Четверть века не прошла для Рунета незаметно. Было много взлётов и падений. В честь юбилея Рунета Лайф вспомнил о самых значимых событиях в истории российского Интернета. Мы также пообщались с несколькими одногодками Рунета, которые благодаря ему достигли успеха. Звёзды соцсетей поделились с нами рассказами, как они познакомились с Рунетом, когда начали с ним "партнёрство" и какого будущего ему желают.

7 апреля 1994 г. — всемирный сетевой центр InterNIC зарегистрировал домен .ru Администратором домена стало учреждение РосНИИРОС при Курчатовском институте. До этого использовался домен .su (Soviet Union) Фото: © Pixabay

1995 г. — появилась первая онлайн-версия печатного издания Им стала "Учительская газета". Следом появился сайт информагентства РБК Фото: © Pixabay

Также 1995 год ознаменовался открытием первого в России интернет-магазина. Его основателем стал программист Андрей Герасимов. Магазин продавал компакт-диски, но очень быстро закрылся в силу нерентабельности. Появилась в 95-м и первая студия веб-дизайна. Её открыл старший сын российской писательницы Татьяны Толстой.

1996 г. — запустилась первая российская поисковая система Rambler Количество сайтов рунета на тот момент достигало лишь 30–50 штук Фото: © wikipedia.org

Ещё в 1996 году в Санкт-Петербурге открылось первое интернет-кафе — "Тетрис". Запустился в 96-м и второй интернет-магазин — "Символ". Причём успешно. Сегодня он переехал на адрес Books.ru. Как нетрудно догадаться, там продают книги. Вскоре Антон Носик запустил свой блог — "Вечерний Интернет". Носика поэтому часто называют первым блогером Рунета.

1997 г. — запустился российский поисковик "Яндекс" От предшественников "Яндекс" отличался поиском на основе морфологического анализа Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

1998 г. — стартовал почтовый сервис Mail.Ru Создатели признаются, что вдохновлялись американским сайтом Yahoo! Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Вскоре открылось и первое спортивной онлайн-издание — Sports.ru.

— Я познакомилась с Рунетом лет в 11–12. Все в школе уже говорили про YouTube, а мне родители запрещали им пользоваться. Говорили, что Интернет отупляет. Когда я их уговорила, первой моей соцсетью стал сервис "ВКонтакте". Я игнорировала YouTube и залипала во "ВК". Мне так нравилось со всеми общаться! Я прямо подсела на Интернет. При этом училась на пятёрки — лишь бы мне не запрещали сидеть в Сети. Эмоции были невероятные, — с теплом вспоминает Елена Сажина, одногодка Рунета, у которой сегодня в Instagram 2,4 миллиона подписчиков. Помимо активности в Рунете, Сажина известна и как телеведущая.

2001 г. — на "Википедии" открылся русскоязычный раздел Сейчас по количеству статей наша "Википедия" занимает седьмое место с результатом 1 539 859 публикаций Фото: © wikipedia.org

2004 г. — в Рунете появился первый публичный видеохостинг — Rambler Vision Интересно, что тогда пресловутого YouTube не было ещё в помине. Он запустился только в 2005 году Фото: © L!FE

— Впервые вышла в Сеть в 2005 году, когда моей однокласснице провели "Акадо". Первое, что она мне показала, оказалось порносайтом. Было прикольно и дико, потому что подобная информация была табуирована в обществе. После порно мы кинулись изучать "Википедию". Столько много информации и новых фактов о нашем мире... Было захватывающе и познавательно, — призналась Наталия Артамонова, техноблогерша, ведущая на YouTube-канале Wylsacom.

2006 г. — запустилась социальная сеть "Одноклассники" Проект начинался как хобби. Всего за полгода сайт собрал больше 1 млн пользователей, и позиционирование ресурса пересмотрели Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В этом же году, но на несколько месяцев позже, стартовал и "ВКонтакте". Тем не менее уже к февралю 2007-го проект Павла Дурова насчитывал больше пользователей, чем "Одноклассники".

2007 г. — в доменной зоне .ru зарегистрирован миллионный сайт Им стал Hanti.ru. Он состоял из одной страницы с надписью "Respect всем вебмастерам России" Фото: © Pixabay

2007 год также ознаменовался грандиозной для Рунета покупкой: частная компания SUP выкупила у американцев из Six Aparat сайт livejournal.com, он же "Живой журнал", он же ЖЖ.

2008 г. — президент РФ Дмитрий Медведев одобрил создание домена .рф Первыми сайтами в этой зоне стали президент.рф и правительство.рф Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

— С Рунетом познакомился в 2007—2008 году. Помню, это был ADSL со скоростью примерно 64 Кбит/сек. Про первый контент отчётливо помню только то, что всегда было интересно искать фильмы 18+. О да… Хорошо всё помню, — смеётся Сергей Серч, Twitch-стример, автор YouTube-канала PlayWithSerch с полумиллионной аудиторией.

2011 г. — Россия стала первой страной в Европе по количеству интернет-юзеров На втором месте расположилась Германия, на третьем — Франция Фото:˙ © РИА Новости/Алексей Дружинин

— Партнёрствовать с YouTube начал в 2013 году. Первым роликом был летсплей по Crysis 3. Но у меня не получилось его загрузить. За советом пошёл на культовый сайт "Ответы@Mail.Ru". Второе видео было успешным. Скоро понял, что Интернет — отличное место, где я могу обернуть в пользу своё умение привлекать внимание. Рунет позволил мне самореализоваться, занимаясь тем, что мне нравится. Так что да, Интернет — это мой товарищ, точнее Рунет, поскольку я работаю с русскоговорящей аудиторией, — рассказывает Серч о том, как начал работать в Интернете и какие отношения у него с ним складываются сейчас.

2013 г. — русский язык стал в Интернете вторым по популярности Английский лидировал с сильным отрывом. Вслед за русским расположился немецкий язык. Эти позиции актуальны по сей день Фото: © wikipedia

— Моё партнёрство с YouTube завязалось не так давно. Но случилось это после того, как в 2017 году друг подставил меня на работе, а руководитель подыграл ему и сказал, что девушке не место в техноблогинге. Я тогда подумала: "Ну это мы ещё посмотрим!" — заявила Артамонова, рассказывая, как начала принимать Интернет всерьёз.

2017 г. — российский рынок интернет-рекламы впервые обогнал ТВ-сегмент Причём разрыв оказался очевидным: 41 млрд руб. против 36,2 млрд. руб. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

— Партнёрство с Рунетом завязалось года два — два с половиной назад, когда я открыла салон красоты и поняла, что Instagram — отличная витрина для представления услуг. Я осознала, что активность в Сети может быть работой. Потом начала записывать смешные видеоролики, начала получать положительную реакцию зрителей. Поняла, что людям это нравится, это их вдохновляет. Instagram стал для меня верным товарищем, другом, на которого можно положиться. Сегодня отношения с Рунетом становятся всё теплее и теплее. Мы с ним уже — как муж и жена. Просыпаемся вместе. Перед сном записываю сториз, — говорит Елена Сажина.

2018 г. — в Госдуму был внесён "законопроект об автономности Рунета" Он подразумевает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность Рунета в случае его отключения от глобальной Сети Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Мне не очень нравится слово "Рунет". Не хочу, чтобы были какие-то деления. Хочу, чтобы во всём мире для всех был одинаковый и единый Интернет. Искренне желаю Рунету оставаться частью этой глобальной Сети и не откалываться, — заключила ведущая Wylsacom Наталия Артамонова, когда Лайф спросил у неё про пожелания Рунету.

— В свете последних событий, желаю Рунету оставаться свободным. Ведь именно благодаря этому я стал тем, кем сейчас являюсь, — заключил стример Сергей Серч.

— Желаю Рунету и Интернету просто быть, потому что сегодня, мне кажется, самый главный страх человечества — остаться без выхода в Сеть, — заявила инста-блогерша Елена Сажина.