В Париже ввели штрафы для пользователей электросамокатов

Согласно новым правилам дорожного движения, за проезд по тротуару на таком самокате придётся выложить 135 евро.

Власти Парижа ввели жёсткие правила перемещения по французской столице для пользователей электросамокатов. Теперь за езду по тротуарам грозит штраф в размере 135 евро, а за парковку самоката в неположенном месте — 35 евро. Притом не делается различий между личным самокатом и взятым в аренду у шерингового сервиса, сообщает РИА "Новости".

Как объясняют своё решение парижские власти, за последний год количество электросамокатов на улицах французской столицы резко возросло. Парижане с лёгкостью объезжают на них пробки. Однако устройства могут разгоняться до 20 км/ч и несут угрозу пешеходам, подчёркивают в парижской мэрии.

По предварительным подсчётам, в Париже сейчас числится около 15 тысяч электросамокатов. Но уже к концу 2019 года это количество может возрасти до 40 тысяч. При этом в городе в настоящий момент практически нет специальных парковок для них, из-за чего пользователи оставляют самокаты в неположенных местах. Однако местные власти обещают в течение года постепенно решить эту проблему.