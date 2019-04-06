Лавров: Саммит Россия — Африка пройдёт в Сочи в октябре

С инициативой проведения такого мероприятия выступал президент РФ на встрече руководителей стран БРИКС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в октябре этого года в Сочи пройдёт саммит Россия — Африка. Председательстовать на нём будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

— С учётом председательства Египта в Африканском союзе, мы готовим по инициативе президентов наших стран первый в истории саммит Россия — Африка, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ в данный момент находится в Египте, где в интервью изданию "Аль-Ахрам" высказался, что Россия противостоит превращению Сирии в арену международных конфликтов. А США пытаются развалить международное право, призывая признать Голанские высоты территорией Израиля.